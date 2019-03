Ambiance chalet

Y-a-t-il quelque chose de plus réconfortant que l’ambiance d’un chalet? Même dans la grande ville, on peut retrouver l’atmosphère festive d’un village lointain. La chaleur du bois, des repas réconfortants, bières et musique traditionnelle seront donc au rendez-vous ce week-end. Du brunch des sucres à un party à l’Edgar Hyperlodge, je vous transporte au cœur d’une maison en bois rond où l’on swing la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois!

MANGER : Brunch des sucres au Marché des Artisans

Photo courtoisie

Samedi dernier, je me suis rendue au Marché des Artisans pour déguster leur nouveau menu du temps des sucres. Situé dans le prestigieux hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, je m’attendais à ni plus ni moins à un rendez-vous hyper chic où le concept de la cabane à sucre allait être revisité en repas gastronomique. Je fus heureuse de constater que je me sois trompée. Dans une ambiance très conviviale, où petits et grands étaient réunis, le nouveau brunch des sucres s’adresse vraiment au large public. En plein cœur du marché, on pouvait se servir à volonté de jus d’orange et de pamplemousse frais, de café et de leurs fameux croissants aussi moelleux à l’intérieur que croustillant à l’extérieur. À table, la carte propose l’option traditionnelle avec oreille de crisse et rillettes de canard, pancake au sarrasin garni de compotée de bleuets, un œuf Bénédictine au jambon à l’os avec leur savoureuse sauce béarnaise à l’érable et la fameuse tarte au sucre. Les végétariens pourront aussi se régaler, car on y offre aussi l’option végétarienne, qui à mon avis ne déroge pas trop des plats originaux. Le brunch est disponible uniquement les samedis, jusqu’au 20 avril prochain et les enfants sont la bienvenue! (28$ pour les adultes et 12 $ pour les enfants - 900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal)

SORTIR : Ouverture d’un nouveau bar dans le quartier latin

Photo courtoisie

Pour une véritable ambiance de chalet, l’Edgar Hyperlodge qui fait sensation à l’après-ski à Bromont, s’est nouvellement installé, en plein cœur du quartier latin, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Le bar qui connaît une grande popularité pour ses soirées festives reprend la même formule qu’à son premier établissement: une carte de bières provenant de microbrasseries, des plats réconfortants comme des burgers, des pâtes et club sandwich, des soirées dansantes, les jeudis soir musique live, DJs du week-end et plus encore. C’est l’endroit où l’on aura envie de se réunir entre amis, pour chanter à tue-tête, jusqu’à trois heures du matin! (1738 rue Saint-Denis, Montréal)

BOIRE : Un voyage de saveurs avec un Passeport des Microbrasseries

Photo courtoisie

Si vous êtes amateurs de bières, ne manquez pas la troisième édition du Passeport des Microbrasseries, qui est de retour ce printemps pour vous faire découvrir le savoir-faire brassicole d’ici. À l’achat d’un passeport, vous aurez la chance de partir à la découverte des meilleurs bars et microbrasseries situés à Montréal et les environs. C’est aujourd’hui que le voyage débute parmi les 45 établissements participants, dont Le Grimoire, Chez Leo’s ou encore Les 3 Brasseurs. Vous aurez ainsi l’occasion de déguster une ou plusieurs bières, selon la sélection faite spécialement pour le Passeport des Microbrasseries, qui compte plus de 150 bières différentes. Pour commander son passeport et débuter son aventure épicurienne, il ne suffit qu’à se rendre sur le site web officiel. (À partir de 28,00$ https://passeportmb.com)