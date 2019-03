MAHEUX, Léo



Le 25 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Léo Maheux.Il laisse dans le deuil son épouse Marguerite Gilbert, ses enfants: Raymond, Hélène (Luc), Pierre (Danielle), André (Sylvie), Denise (Benoît) et Patrick (Caroline), ses petits-enfants: Geneviève, Guillaume, Mathieu, Marjolaine, Annie, Samuel, Catherine, Valérie, Marc-Olivier, Alexandre, Philippe, Gabriel, Charlotte et Rémi. Il laisse également dans le deuil son frère, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars de 15h à 21h et le samedi 30 mars de 9h à 10h30 au:55, RUE GINCEMONTRÉAL, QC H4N 1J7514-228-1888Les funérailles auront lieu à 11h en l'église Notre-Dame-du-Bois-Franc, 2220, rue Patricia, Saint-Laurent, QC, H4L 2Y2.