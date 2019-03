Ce diner à la «Riverdale» est l’ultime endroit où manger un cheeseburger lors de votre prochain road trip à Québec

À Québec, le Pat Rétro est une véritable institution. Ouvert depuis les années 80, ce diner classique semble être figé dans le temps.

Son décor unique rappelle d’ailleurs celui de chez Pop’s, le restaurant de la populaire série Riverdale sur Netflix. Jukebox et ambiance 50’s son au rendez-vous dès que vous mettez les pieds dans ce resto de la rue Bergeville.

Sur le menu, on retrouve de grands classiques comme des cheeseburgers, des poutines, des clubs-sandwichs, des hot chicken et plus encore.

Vous pouvez également vous rendre au Pat Rétro pour déjeuner puisque le petit diner sert des assiettes d’œufs tournés dès 6 h 30 les matins de semaine.

Une section crèmerie entièrement rose est aussi ouverte durant la période estivale dans le même bâtiment. Un arrêt obligatoire pour bien terminer votre sortie!

Pat Rétro

1983, rue Bergeville, Québec

