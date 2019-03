C’est officiel: Borderlands 3 est annoncé par Gearbox!

Après bon nombre d’indices de moins en moins subtils, Gearbox a finalement exaucé le souhait de plusieurs fans en annonçant officiellement la parution d’un troisième Borderlands lors d’une présentation à la PAX East, aujourd'hui.

Devant une foule en délire, le duo formé de Randy Pitchford, PDG de Gearbox, et de Paul Sage, directeur créatif du jeu, a ainsi dévoilé une bande-annonce chargée d’action et d’humour pour Borderlands 3, levant le voile sur plusieurs personnages et environnements, familiers comme nouveaux.

Peu de détails ont toutefois été dévoilés au-delà de la vidéo... à part peut-être la promesse «d’un milliard d’armes à feu», dont une dotée de deux jambes articulées!

Notons que cette suite à Borderlands 2, qui date tout de même de 2012, a entre autres été développée par l’équipe de Gearbox Studio Québec, comme on a pu l’apprendre lors de la présentation.

Sur Facebook, l’entreprise mentionne qu’elle travaille depuis plusieurs années sur le titre.

Le studio de Québec a d’ailleurs donné rendez-vous, le 3 avril prochain, aux internautes désireux d'en apprendre davantage sur ce très attendu troisième volet de la populaire franchise.

On en saura donc plus très rapidement!