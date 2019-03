C’est trop peu trop tard

Dès qu’il s’agit d’agressions sexuelles dans leurs propres rangs, les autorités catholiques trouvent invariablement le moyen de noyer le poisson dans l’eau du bénitier. Idem pour la dernière initiative de Christian Lépine, archevêque de Montréal.

Il lance un « audit » des diocèses de Saint-Jérôme, Montréal, Saint-Jean–Longueuil, Joliette et Valleyfield. Objectif : dénombrer les prêtres visés par des allégations de pédophilie. Le tout, confié à l’ex-juge Anne-Marie Trahan.

Bref, l’archevêché de Montréal enquêtera sur ses propres ouailles, sous la direction d’une ex-juge catholique très pratiquante. Comme approche dite « indépendante », on repassera. Comme respect pour les victimes, c’est raté. Aussi bien confier à un loup le dénombrement des brebis d’une ferme.

Mots troublants

Les mots utilisés par Christian Lépine laissent également songeur. En entrevue à La Presse, il parle en effet de ces actes et du silence les entourant en termes de « péchés cachés », d’« erreurs » ou de « mauvaises décisions ». Or, une agression sexuelle, ce n’est pas un « péché », c’est un crime.

On le sait. Impossible d’aller au fond des choses sans ouvrir une commission d’enquête publique. La raison ? Dans l’Église catholique, le harcèlement et les agressions sexuelles sont un problème systémique et historique. L’omerta le couvrant est également institutionnalisée jusqu’au plus haut sommet de sa hiérarchie exclusivement masculine.

Exposer le système

Ce « système », les autorités publiques ont le devoir de l’exposer et de le décortiquer au grand jour. D’où l’immense déception face au refus de la ministre de la Justice, Sonia LeBel, d’accepter de le faire, ou même d’y réfléchir.

Au Québec, comme partout où l’Église a sévi, on ne compte pourtant plus les victimes, mineures ou majeures, de nombreux prêtres agresseurs et d’évêques complices de par leur silence approbateur.

Pourquoi avoir peur d’y jeter la lumière ? Cette lumière, cette vérité dont les victimes ont tant besoin, pourquoi la refuser aux Québécois ?