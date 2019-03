Décès de Lawrence Rhodes, ex-directeur des Grands Ballets canadiens

MONTRÉAL – L’École supérieure de ballet du Québec a annoncé jeudi le décès soudain de Lawrence Rhodes, ancien directeur artistique des Grands Ballets canadiens.

Né en 1939 à Mount Hope, en Virginie-Occidentale, Lawrence Rhodes a dirigé la New York University’s Tisch School of Arts et fut nommé à la tête des Grands Ballets canadiens en 1989, où il a été en poste jusqu’en 1999.

Sous sa direction, les Grands Ballets canadiens ont accueilli des talents comme Geneviève Guérard, Anne Plamondon, Bernard Martin, Lesley Telford, Isabelle Paquette, Lisa Davies, Louis-Martin Charest, Alisia Pobega, Andrée Parent et Stéphanie Dalphond, tous diplômés de l’École supérieure de ballet du Québec.

Plusieurs membres de l’équipe de l’établissement toujours en fonction aujourd’hui ont également côtoyé Lawrence Rhodes, dont Anik Bissonnette, directrice artistique de l’École et ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens.

«Larry était un grand maître, a commenté Anik Bissonnette par voie de communiqué. J’adorais prendre sa classe de ballet et recevoir ses enseignements, si riches. Il a fait des Grands Ballets une compagnie reconnue internationalement, étant le premier en Amérique du Nord à attirer les chorégraphes les plus emblématiques de notre temps: Mats Eks, Nacho Duato, Jií Kylián et Ohad Naharin. Larry a toujours été un homme d’une extrême générosité; sa porte était ouverte pour les artistes qui travaillaient avec lui. Nous sommes chanceux qu’il ait laissé sa marque au Québec.»