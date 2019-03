Des défibrillateurs cardiaques seraient vulnérables aux pirates informatiques

MONTRÉAL | Une vingtaine de modèles de défibrillateurs cardiaques pourraient être vulnérables aux pirates informatiques.

C’est ce qu’a révélé le leader mondial des technologies médicales Medtronic à la suite d’une enquête dévoilée par le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Le protocole de télémétrie Conexus, de la compagnie américaine, est responsable de cette vulnérabilité informatique.

À distance, les pirates pourraient changer les paramètres des défibrillateurs cardiaques et mettre en péril la vie des patients.

«On pourrait imaginer qu’un attaquant malveillant enlève complètement le logiciel de l’appareil, qui cesserait immédiatement de fonctionner, et donc ne ferait plus son travail. Ou alors, il pourrait modifier le comportement de l’appareil pour faire en sorte que le cœur accélère. Ça peut facilement mener à une catastrophe», a expliqué Pascal Girard, professeur au département de génie électrique de l’École des technologies supérieures (ÉTS).

Aucune attaque

L’entreprise soutient toutefois qu’aucune attaque et aucune violation de la vie privée n’ont été observées et qu’aucun patient n’a été victime de cette faille informatique.

Selon M. Girard, il serait peu compliqué pour Medtronic de bien protéger ses appareils, quand on connait les risques d’une telle faille pour ses usagers.

«Est-ce que c’est coûteux? La réponse, en ce qui me concerne, est clairement non. C’est un effort qui doit être fait de façon ponctuelle et non pas répété. D’avoir coupé cet aspect-là de la sécurité, c’est clairement de la négligence», a ajouté le professeur de l’ÉTS.

Selon Medtronic, la faille informatique ne toucherait pas ses stimulateurs cardiaques, qui ne fonctionnent pas avec le protocole de télémétrie Conexus.

Faible danger

L'Institut de cardiologie de Montréal surveille 4500 patients à distance grâce à ces systèmes. Ici, on croit qu'il y a tellement d'embûches qu'il ne peut pas vraiment y avoir de piratage.

«Il y a tellement de si, a soulevé le Dr Peter Guerra, chef du département de médecine de l’Institut. Si l'appareil n’est pas en mode transmetteur, si la personne n’est pas à proximité, si on ne sait pas exactement quel modèle il a...»

Medtronic recommande aux usagers des modèles touchés de continuer à utiliser les appareils, car les risques de non-utilisation seraient plus grands que les dangers éventuels liés à des pirates informatiques.

En novembre dernier, des rapports sur les incidents liés aux implants médicaux analysés dans le cadre d'une enquête journalistique internationale ont affirmé que Medtronic était potentiellement liée à 9300 décès et à 292 000 blessures entre 2008 et 2017 aux États-Unis.

- D'après les informations de Richard Olivier

