Des Israéliens dévoilent «la plus longue grotte de sel du monde»

Mont Sedom | Des spéléologues israéliens ont annoncé qu’une grotte de sel abritant des stalactites impressionnantes et découverte près de la mer Morte était «la plus longue du monde», battant ainsi selon eux le record détenu par une cavité iranienne.

La grotte nommée Malham, qui s’étend sur plus de 10 kilomètres, traverse le mont Sedom, la plus large montagne d’Israël, et atteint l’extrémité sud de la mer Morte adjacente.

AFP

Des stalactites de sel descendent des plafonds et certaines parois brillent de cristaux de sel. Des gouttes d’eau salée sont visibles au bout de certaines stalactites.

Dans les années 1980, Amos Frumkin, fondateur et directeur du Centre de recherches sur les grottes de l’Université hébraïque de Jérusalem, avait cartographié environ cinq kilomètres de Malham, située dans la région présumée de la Sodome biblique.

AFP

En 2017, le spéléologue israélien Yoav Negev a estimé que le temps était venu d’achever le travail d’Amos Frumkin, et a appelé à des spéléologues bulgares à la rescousse.

Fondateur du club israélien d’explorateurs de grottes, M. Negev s’est associé à Boaz Langford, chercheur au Centre de recherches sur les grottes de l’Université Hébraïque, pour mettre sur pied une équipe de huit spéléologues européens et de 20 autres locaux.

Ils ont passé une dizaine de jours à travailler dans la grotte en 2018.

Une deuxième expédition de 10 jours en 2019 avec 80 spéléologues locaux et internationaux a permis d’achever la cartographie avec des outils de mesure au laser, déterminant ainsi la longueur de la grotte: plus de 10 kilomètres.

Le mont Sedom est essentiellement un énorme bloc de sel recouvert d’une mince couche de roches. Les rares pluies dans cette zone désertique pénètrent dans les fissures de la roche et dissolvent le sel pour former de petites grottes qui descendent vers la mer Morte.

«Les dix commandements»

Une grande partie de l’intérieur de la grotte est recouverte d’une fine poussière provenant du désert.

D’importantes masses de sel, certaines de couleur ambrée provenant d’un mélange de poussière et de minéraux, font saillie pour former des stalactites spectaculaires.

Une fine plaque de sel sortant du sol est surnommée «la guillotine». Des plaques jumelles imposantes ont reçu le surnom «les dix commandements».

Les journalistes qui ont visité mercredi le site ont dû grimper et ramper à travers les passages étroits de la grotte avant d’atteindre la «salle des mariages», où des centaines de stalactites blanches de formes et longueurs diverses créent un décor de fête.

«Il n’y a rien d’équivalent en Israël», déclare M. Negev. Évoquant le vaste réseau de «cavernes, passages, piliers, plateaux, l’un sur l’autre», il s’émerveille devant la grotte «la plus impressionnante d’Israël et l’une des plus belles et des plus fascinantes que j’ai vues».

En 2006, avant la reprise des travaux en Israël, des chercheurs ont cartographié plus de six kilomètres de la grotte N3 sur l’île de Qeshm en Iran, ce qui lui avait valu le titre de «la plus longue grotte de sel au monde».

M. Negev n’attache trop d’importance au fait de reprendre le titre à l’Iran, considéré comme le principal ennemi d’Israël.

Il confie avoir noué des «liens excellents» avec des spéléologues iraniens à travers les réseaux sociaux et à l’occasion de conférences professionnelles.

«La rivalité politique crée un désir de contact et une curiosité mutuelle. Ce sont vraiment d’excellents spéléologues et j’espère pouvoir y aller un jour», dit-il en parlant de l’Iran et de ses grottes.