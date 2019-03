Des temps d’attente qui s’allongent pour les remplacements articulaires et la chirurgie de la cataracte

Le temps d’attente pour obtenir un remplacement articulaire ou une chirurgie de la cataracte s’allonge de plus en plus pour les Canadiens, selon des données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), jeudi.

En 2018, 30 % des patients canadiens qui avaient besoin d’un remplacement de la hanche, du genou ou d’une chirurgie de la cataracte n'ont pas subi leur intervention dans les délais recommandés.

«Les différences dans les temps d'attente observés au pays découlent de plusieurs facteurs, notamment du modèle de prestation des soins, de la méthode de mesure du temps d'attente et surtout, de la capacité de la province à offrir les ressources adéquates et à répondre à la demande pour ce type d'interventions», a indiqué Éric Bohm, chirurgien orthopédiste et président du Comité consultatif du Registre canadien des remplacements articulaires.

Selon l’ICIS, le pourcentage de personnes qui subissent un remplacement du genou dans le délai recommandé de 6 mois affiche une hausse d'au moins 5 % depuis 2016 dans seulement trois provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique), mais est demeuré stable ou a diminué dans les autres provinces canadiennes.

C’est notamment le cas au Québec où 77 % des patients qui ont eu une arthroplastie du genou ont été opérés dans les délais de référence, alors qu’ils étaient 80 % en 2017. Le nombre de patients ayant obtenu un remplacement de la hanche dans les délais recommandés a aussi diminué, passant de 83 % en 2017 à 80 % en 2018. Même chose pour le pourcentage de Québécois qui ont eu une chirurgie de la cataracte dans les délais (83 % en 2018, contre 85 % en 2017). La proportion de patients qui ont eu une radiothérapie dans les délais recommandés a légèrement diminué (97 % en 2018, et 98 % en 2016).

«Les données nous démontrent que la réalisation d'un plus grand nombre d'interventions ne se traduit pas nécessairement par des temps d'attente plus courts. Il suffit de penser aux besoins en remplacements articulaires qui s'intensifient en raison de la croissance et du vieillissement de la population et de la prévalence accrue d'affections telles que l'arthrose et l'obésité», a précisé Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse de l’ICIS.

L’ICIS souligne cependant que la plupart des interventions urgentes continuent d'être pratiquées à temps, puisque 88 % des Canadiens ont subi une réparation d'une fracture de la hanche et 97 % ont subi une radiothérapie dans les délais.