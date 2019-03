Deslauriers à la place de Byron

COLUMBUS | Claude Julien a choisi de miser sur Nicolas Deslauriers pour remplacer Paul Byron à l’aile gauche au sein du quatrième trio lors de l’importante rencontre contre les Blue Jackets au Nationwide Arena.

Deslauriers aura besoin de chasser rapidement la rouille lui qui n’a pas revêtu l’uniforme du CH depuis le 23 février contre les Maple Leafs à Toronto. Il a regardé les 15 derniers matchs des siens de la passerelle de presse.

« Je suis excité à l’idée de revenir, ça fait un bout de temps, a dit Deslauriers. C’est un match très important, alors c’est agréable. Je garderai les choses simples. Je ne joue pas depuis longtemps, mais j’ai participé à plusieurs entraînements avec les extras. Je suis encore en forme, je devais juste attendre mon tour. »

Julien a ainsi préféré Deslauriers à Matthew Peca, Dale Weise et Charles Hudon. Avec le retour du numéro 20, le Tricolore aura plus de robustesse pour son quatrième trio. Nate Thompson restera au centre de ce trio avec Deslauriers et Jordan Weal à ses côtés.

Les Blue Jackets ont aussi du poids avec leur quatrième unité qui est composée de Riley Nash au centre de Nick Foligno et de Brandon Dubinsky.

« Nicolas est un gros bonhomme et nous jouons contre une grosse équipe, a résumé Julien. Il peut être physique, il est notre choix. »

Une rencontre de séries...

Dans le vestiaire des Blue Jackets et dans celui du Tricolore, plusieurs joueurs ont parlé d’une ambiance des séries à l’approche de ce match. John Tortorella, quant à lui, a cherché à déplacer un peu l’attention en disant qu’il ne ferait pas un discours particulier à ses joueurs et qu’il n’avait pas à rajouter une couche de pression.

Julien avait des propos assez similaires.

« Le dernier match était notre plus important et celui d’avant aussi, a-t-il répliqué. Ce sera le cas jusqu’à la fin de l’année. Mais nous sommes conscients de l’importance de cette rencontre pour le classement. C’est une occasion pour notre équipe de démontrer que nous sommes prêts à jouer de gros matchs. Je veux voir mes joueurs offrir leur meilleur effort. C’est tout ce que je peux leur demander. Dernièrement, nous avons du plaisir à jouer et nous devrons poursuivre sur cette lancée. »

À sa sortie d’un entraînement sur la glace des Jackets, Max Domi a recyclé quelques clichés.

« Oui, nous pouvons parler d’une rencontre des séries, mais pour nous, c’est un match comme les autres, a mentionné le numéro 13. Aujourd’hui, c’est le plus gros match de l’année. C’est la même histoire depuis un mois. Nous respectons les Blue Jackets, ils ont une bonne équipe. »

« Nous jouons au hockey pour vivre de grands moments, a-t-il continué. Nous sommes heureux de notre position, mais nous n’avons rien accompli encore. »

La formation à prévoir du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Shaw

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Thompson-Weal

Mete-Weber

Kulak-Petry

Benn-Folin

Price