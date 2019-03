Elle poignarde son copain au visage après leur expulsion d’un show de Bryan Adams

Bryan Adams est un trésor national.

Lors de son spectacle du 27 juillet dernier au Mile One Center de Saint John’s, le groover of Vancouver a enchaîné une série de ses plus gros succès, au grand bonheur de ses nombreux fans présents.

Il a même terminé le spectacle avec All for Love, une pièce qu’il avait écrite pour le film de 1993 The Three Musketeers, mettant en vedette Charlie Sheen, Kiefer Sutherland et Chris O'Donnell.

Par contre, une femme qui avait acheté un billet pour le spectacle a malheureusement raté ce classique.

Elle était trop occupée à poignarder son copain au visage.

Selon des témoignages, le couple s’était rendu au concert pour une belle soirée inoubliable.

Peu de temps après le début du concert, la femme a quitté son siège pour s’approcher de la scène. Ceci n’a pas plu à un autre spectateur, qui s’est mis à filmer la dame avec son téléphone intelligent.

Les deux fans de Bryan Adams ont commencé à échanger des insultes.

L’homme du couple est alors intervenu, prenant le téléphone de l’homme et le lançant dans la foule.

Ce geste lui a valu d'être expulsé du concert en compagnie de sa copine.

Une fois rentrée à la maison, la femme de 38 ans n’était pas du tout contente.

«Je n’arrêtais pas de lui dire qu’il avait tout gâché, que tout était de sa faute. S’il n’était pas intervenu, rien de tout ceci ne se serait passé», a témoigné la femme en cour provinciale la semaine dernière. «Je disais des gros mots. J’étais très en colère.»

Elle aurait demandé à l’homme de quitter le domicile, chose qu’il n’a pas faite, et c'est à ce moment que les choses sont devenues violentes.

La femme a poussé l’homme, l’homme a poussé la femme, la femme a lancé une salade de macaroni à l’homme, l’homme a fait tomber la femme par terre...

C’est à cet instant qu’un couteau a fait son apparition...

Et vous savez ce qu’on dit: il ne faut jamais amener un couteau à une bataille de salade de macaroni.

Selon le témoignage de la femme, elle a agrippé un couteau à patates dans le but de faire peur à son conjoint, et non pour le blesser, mais l’homme s’est précipité sur elle.

En tombant au sol, ils ont tous deux été blessés par le couteau: elle au bras et lui au visage.

Les agents de la paix qui se sont rendus sur place ont témoigné que la femme était ivre, agressive et belliqueuse. Elle aurait même craché sur l'un des hommes en uniforme.

La femme de 38 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a été reconnue coupable de voies de fait, de voies de fait causant des lésions corporelles, de voies de fait contre un agent de l’ordre et de possession d’une arme dangereuse.

Malgré tout, le couple demeure uni.

La femme connaîtra sa peine le 3 juin prochain.