État des forces: un départ électrisant pour Valtteri Bottas

D’entrée de jeu, Mercedes a éliminé tous les doutes à son sujet en signant un retentissant doublé lors du Grand Prix d’Australie, première étape de la nouvelle saison de Formule 1.

Contrairement aux pronostics, c’est toutefois Valtteri Bottas qui a été le premier à voir le drapeau à damiers, dominant largement son coéquipier, le quintuple champion du monde Lewis Hamilton.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’étape australienne. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récents Grands Prix sont prises en compte. Cette semaine, le palmarès ne se base toutefois que sur cette seule course disputée jusqu’ici.

1-Valtteri Bottas, Mercedes

Échappant par un peu plus d’un dixième de seconde la position de tête face à Hamilton, le Finlandais a malgré tout pris la première place à l’extinction des rouges.

Un bon rythme de course avec les pneus tendres et un premier relais plus long lui ont ensuite permis de rester devant après son premier arrêt. Il a finalement complètement largué Hamilton, l’emportant par plus de 20 secondes.

Avec un volant pour 2020 en jeu cette saison, il a ainsi déjà évité une répétition du calvaire de l’an dernier, lorsqu’il n’avait pas remporté la moindre course.

2-Kevin Magnussen, Haas

Kevin Magnussen a été le deuxième pilote le plus rapide en qualification, outre les trois équipes de pointe. Il s'est ainsi élancé septième, tout juste derrière son coéquipier Romain Grosjean. Le Danois a toutefois pris l’ascendant sur Grosjean dès le départ.

Il a ensuite réussi à défendre sa place devant Nico Hulkenberg après l’entrée en piste de celui-ci lors de la première fenêtre d’arrêts au puits. Il a permis à Haas, qui a cruellement perdu le quatrième rang au championnat des constructeurs face à Renault lors de la fin de campagne en 2018, de prendre une première petite revanche.

3-Max Verstappen, Red Bull

Patient lors de ses premiers tours derrière Sebastian Vettel, Max Verstappen est passé à l’attaque après son premier arrêt, avec succès.

À la chasse derrière Lewis Hamilton ensuite, il n’a jamais véritablement obtenu d’occasion de tenter un dépassement. Il a malgré tout amorcé sa saison avec un podium, un premier pour le motoriste Honda depuis le Grand Prix du Royaume-Uni, en 2008.

4-Nico Hulkenberg, Renault

Onzième sur la grille de départ, l’Allemand a gagné quelques postions lors des premiers virages de la course avant de se buter à Magnussen.

Nico Hulkenberg a toutefois remporté une première manche dans une bataille féroce qui se dessine avec son nouveau coéquipier, l’Australien Daniel Ricciardo. L’Australien n’a toutefois pas été en mesure de se faire valoir devant ses compatriotes, brisant son aileron avant dans le gazon quelques secondes seulement après le départ.

5-Romain Grosjean, Haas

AFP

Très rapide en qualification, Grosjean n’a pas connu la journée escomptée, étant victime d’un mauvais arrêt au puits et d’un abandon crève-cœur.

Une sensation de déjà-vu pour le Français, qui avait également abandonné en Australie en 2018, cette fois en raison d’une roue mal fixée, lorsqu’il pouvait espérer un top 6.

En course, il a cédé le sixième échelon à son coéquipier Magnussen dès le départ, mais il a ensuite bien défendu sa place devant un Nico Hulkenberg agressif lors des virages suivants. Un problème avec la roue avant aux puits lui a toutefois coûté de nombreuses secondes, revenant en piste 14e. Un bris de suspension a finalement mis un terme à sa journée de travail.

6-Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

À 39 ans, le champion du monde de 2007 est toujours dans le coup. Qualifié neuvième au terme d’une lutte sans merci au milieu de peloton lors des deux premières séances de qualification, il a profité de l’abandon de Grosjean pour gagner une place.

Poursuivi par Lance Stroll lors de la deuxième partie de la course, il s’est toutefois toujours tenu à distance raisonnable pour être hors de portée. Il a ensuite tenté une poussée en fin de course contre Hulkenberg, sans succès.

7-Lance Stroll, Racing Point

AFP

Une fois de plus largué en qualification, Stroll a encore une fois connu un excellent départ. Roulant tranquillement derrière son coéquipier Sergio Perez en début d’épreuve, il a choisi de prolonger son premier relais. Une décision payante, puisqu’Antonio Giovinazzi a longtemps retenu ceux qui sont rapidement passés au puits.

Résultat: après son propre arrêt, Stroll est passé devant Daniil Kvyat, Lando Norris, Perez et Alexander Albon pour prendre le neuvième échelon, qu’il a conservé malgré les attaques de Kvyat et Pierre Gasly.

8-Daniil Kvyat, Toro Rosso

Agressif aux dépens de Stroll à la mi-course, Kvyat a effectué un passage hors-piste après une manœuvre trop audacieuse. Il a ensuite courageusement dépassé Gasly, de la maison-mère, puis défendu bravement sa place.

Il a finalement résisté jusqu'au drapeau à damiers pour empocher le dernier point disponible, en 10e place, et ce, malgré un départ de la 15e position.

9-Lando Norris, McLaren

La recrue a rapidement montré son talent avec une neuvième place en qualification pendant que son coéquipier Carlos Sainz, non sans un mauvais coup du sort, était 18e sur la grille.

En course, il a rapidement perdu deux places, puis il a glissé au 13e rang après la fenêtre d’arrêts. Il a malgré tout tenu à distance quelques rivaux, comme Perez. Somme toute une première course satisfaisante dans l’ensemble.

10-Alexander Albon, Toro Rosso

AFP

Repêchée par la filière Red Bull après quelques chamboulements au sein de son groupe de pilotes, Albon a bien amorcé sa carrière, étant plus rapide que son coéquipier Kvyat en qualification. En course, il a grimpé de deux échelons au départ, avant de glisser peu à peu et conclure l’épreuve en 14e place.

Il a malgré tout montré quelques bons coups, dont une tentative de dépassement par l’extérieur aux dépens de Grosjean au 16e tour qui n’a finalement pas abouti.

Si certains croyaient qu’il n’allait pas compétitionner, n’ayant comme meilleur résultat en F2 qu’une troisième place au classement des pilotes, le Thaïlandais a certainement rassuré ses employeurs à Albert Park.