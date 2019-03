Francisco Randez se confie sur sa nouvelle relation

Francisco Randez s’est confié plus en détail au magazine La Semaine sur sa nouvelle relation avec Ariane, qu’il a rencontrée lors d’un voyage en Amérique du Sud.

Celui qu’on peut voir dans l’émission Cheval-Serpent semble plus amoureux que jamais de sa douce, lui qui a décidé de s’afficher officiellement en couple le 14 février dernier. Il a donné plus de détails entourant les circonstances de sa rencontre avec sa bien-aimée dans les pages du magazine de nouvelles artistiques.

«Mon ami Benjamin Rochette, de la compagnie OuiSurf, connaissait bien Ariane, parce qu’ils avaient déjà travaillé ensemble. La communauté de surf au Québec est petite. Ce soir-là, Benjamin m’a dit qu’il avait quelqu’un à me présenter, il avait dit la même chose à Ariane. On s’est vus, et ç’a été le coup de foudre. Nous ne nous sommes pratiquement pas laissés depuis», explique le comédien en entrevue.

Francisco Randez était célibataire depuis environ trois ans avant de rencontrer celle qui fait battre son cœur depuis 6 mois maintenant.

«J’ai pris mon temps. Quand Évelyne [Audet] et moi nous sommes laissés, j’avais besoin de faire du ménage. Aujourd’hui, Évelyne est heureuse, elle aussi, et a un enfant. Je trouve ça beau de voir que nous avons chacun suivi notre chemin.»

*Lisez toutes les confidences de Francisco Randez dans le magazine «La Semaine» en kiosque ce jeudi*