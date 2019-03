Khloé Kardashian est furieuse contre Jordyn Woods dans la bande-annonce de KUWTK

La première bande-annonce de la prochaine saison de Keeping Up with the Kardashians est sortie hier soir et le drama est plus présent que jamais au sein de la famille!

C’est que Khloé Kardashian a été éclaboussée il y a quelques mois par un scandale digne d’un soap: la meilleure amie de sa sœur, Jordyn Woods, et son amoureux, Tristan Thompson, ont eu une aventure. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, Khloé a eu de la difficulté (avec raison) à absorber la nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre. Dans la bande-annonce, on peut voir les dessous de ce qui s’est passé dans la famille Kardashian. On constate que celle qui a été au cœur de la tourmente est anéantie par la tournure des événements.

On se souvient que Tristan Thompson et Jordyn Woods avaient été vus en train de s’embrasser dans un party. La rumeur d'adultère est rapidement arrivée aux oreilles de Khloé, qui a confirmé sa véracité par de nombreuses publications sur ses réseaux sociaux.

Jordyn Woods est ensuite allée au podcast de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, pour donner sa version des faits. Ce serait d’ailleurs ce que Khloé regarderait dans son téléphone lorsqu’elle crie à tue-tête: «Menteuse!» dans la fameuse bande-annonce.

Khloé avait déjà dénoncé les propos de Jordyn à l'émission et avait affirmé qu'elle mentait.

Ça va brasser! La prochaine saison de KUWTK sera présentée dès le 31 mars sur E!.