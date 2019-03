Un bloc-notes du rappeur Lil Wayne en vente pour 250 000$

Un cahier contenant des paroles écrites par le célèbre artiste hip-hop Lil Wayne sera mis en vente pour la modique somme de 250 000 dollars américains.

Bien que le rappeur soit connu pour faire du freestyle sur ses chansons, il a écrit des couplets sur un petit cahier qui a été récupéré par l’entreprise Moment in Time spécialisée dans les autographes.

Le fameux cahier contient notamment les paroles de chansons célèbres de Lil Wayne comme We on fire et I Feel qu’il avait sorties avec le groupe Hot Boys.

Les fans du rappeur ayant les moyens pourront se procurer cette parcelle de leur idole lors d’une vente aux enchères qui aura lieu prochainement.

D’après le site d’information TMZ, le bloc-notes a été retrouvé dans une voiture ayant appartenu à un membre de Cash Money Records, la maison de disques qui a produit le groupe Hot Boys.

Sinon, si vous avez un ami musicien, gardez ses cahiers. On ne sait jamais.