Le casino a le droit d’être exigeant

C’est maintenant évident. Arslanbek Makhmudov est la grande valeur sûre d’Eye of the Tiger Management. Le gentil géant russe a droit à une autre finale au Casino de Montréal le 17 mai. Et c’est avec lui qu’on espère attirer la clientèle de boxe au réseau Punching Grace.

S’il n’y a que 600 places au Casino, les amateurs de boxe devront s’y prendre autrement pour voir le phénomène. Sept combats chez les pros, sept knock-out et huit rounds de boxe en tout.

Simon Kean devra regagner sa place au sein de l’écurie. La boxe est un univers de compétition et la moindre faiblesse coûte cher.

Haut de gamme

Les dirigeants du Casino ont maintenant un produit haut de gamme entre les mains. Deux galas dans la même journée il y a deux semaines, Makhmudov et Mathieu Germain le 17 mai. Je pense que les patrons du Casino sont maintenant à même de mieux évaluer le produit que les promoteurs offrent à leurs clients.

Ils ont surtout le droit d’être plus exigeants. Ce sont les amateurs qui vont y gagner au change.