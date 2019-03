Le gouvernement fédéral à la recherche de «magiciens» administratifs

Vous connaissez vos sortilèges sur le bout de vos doigts et vous avez de l’expérience dans les services administratifs? Le Secrétariat du conseil du trésor (SCT) pourrait bien avoir, étonnamment, un travail pour vous!

On retrouve ainsi sur le site du gouvernement du Canada une offre d’emploi intitulée «Postes administratifs variés de sorcellerie», faisant de nombreux clins d'oeil à l’univers magique d’Harry Potter.

Découvert mercredi par l’équipe d’Infoman, l’affichage décrit que le SCT, identifié ici comme le «Poudlard de la fonction publique», est à la recherche de «magiciens» ayant notamment une «expérience appréciable de la prestation de soutien de services administratifs».

Bien que l’offre d’emploi soit bel et bien réelle, et propose un salaire annuel allant de 57 430 $ à 61 877 $, le document ne se gêne pas pour verser dans l’humour et faire de plusieurs références au monde fantastique imaginé par l’auteure J.K. Rowling.

«Peu importe à quelle "maison" vous appartenez, le Secrétariat du conseil du trésor (SCT), a diverses équipes dans lesquelles nous aimerions bien vous placer grâce à notre "choixpeau magique"», peut-on entre autres lire dans l’annonce qui s’adresse aux «Gryffondor», «Serdaigle», «Poufsouffle» et «Serpentard».

Les sorcières et sorciers de l’administration ont jusqu’au 30 août pour postuler en ligne.