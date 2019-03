Les frères Stastny à Québec le 8 août

Il y aura de nouveau de la grande visite cet été, dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron le 8 août prochain, et pas simplement sur la patinoire du Centre Vidéotron. En plus de la vingtaine de joueurs de la LNH qui prendront part à ce match caritatif, les trois frères Stastny seront aussi sur place puisque la Ville de Québec profitera de la tenue de l’événement pour inaugurer l’œuvre d’art à l’effigie du trio, à la place Jean-Béliveau.

Peter, Anton et Marian seront donc présents pour l’inauguration de la statue dont le concept, basé sur un jeu de hockey de table, a été présenté en décembre dernier. L’organisation du Pro-Am tente aussi d’attirer le fils de Peter, Paul Stastny, qui évolue avec les Golden Knights de Vegas.

Photo Stevens Leblanc

« Ce sont trois beaux individus. La dernière fois que j’ai vu Peter, c’était il y a deux ans au Tournoi pee-wee. Il a fait de la politique et s’est impliqué en Slovaquie. [...] Ce sont des gens exceptionnels. Marian a des problèmes de santé, mais Anton a une entreprise. Ce sont des gens qui ont de l’envergure », a commenté le maire Régis Labeaume, jeudi.

MARCHAND DE RETOUR

Quant au Pro-Am, ce match mettant en vedette deux équipes formées d’un mélange de joueurs de la LNH et de joueurs amateurs, il sera de retour pour une onzième édition, une deuxième consécutive au Centre Vidéotron. Parmi les joueurs de la Ligue nationale qui ont déjà confirmé leur présence, notons entre autres Marc-Édouard Vlasic, Phillip Danault et Brad Marchand.

L’organisation a également tendu des perches à Alex Killorn, Torey Krug, Charlie McAvoy, Nathan MacKinnon et Claude Giroux. Sidney Crosby a aussi été approché, mais la date du Pro-Am, le 8 août, coïncide avec sa date d’anniversaire, ce qui rend les chances de le voir à Québec presque nulles.

Chez les entraîneurs, Benoit Groulx du Crunch de Syracuse et Joël Bouchard du Rocket de Laval feront partie du groupe. La présence de l’entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, est également une possibilité.

OBJECTIF : 500 000 $

L’an dernier, le Pro-Am avait permis d’amasser 428 000 $ au profit des cinq fondations parrainées par l’événement, soit Leucan, le Pignon Bleu, la Fondation Philippe Boucher, la Fondation Maurice Tanguay et la Fondation Simple Plan. Au total, en 10 ans d’existence, le Pro-Am a permis d’amasser 1,4 M$ remis à ces fondations qui ont tous le même objectif : venir en aide aux enfants dans le besoin.

Cette année, l’objectif est ambitieux : amasser 500 000 $, soit près du tiers de tout ce qui a été récolté en dix ans.

« On y va gros ! De faire ça au Centre Vidéotron a fait un boom pour le Pro-Am », a mentionné Gagné, se disant touché par toutes les causes que son événement soutient, mais encore plus Leucan, cette année, puisque le fils d’un ami, le petit Thomas-Louis, a reçu un diagnostic de leucémie. Il sera sur le banc, avec les joueurs, le 8 août.

« C’est venu me frapper. Tu réalises que personne n’est à l’abri de ça. Ça ramène sur terre parce que, oui, c’est une belle journée pour nous, mais ça nous rappelle les raisons pour lesquelles on s’implique. »

Les billets sont en vente à compter de vendredi matin, 10 h, sur gestev.com, au 1-855 790-1245, ou à la billetterie du Centre Vidéotron.

Gestev : Le maire surpris par le départ de Patrice Drouin

Photo Stevens Leblanc

Le départ du président de Gestev, Patrice Drouin, a surpris le maire Régis Labeaume. Tout comme l’annonce qu’il était en rémission d’un cancer de la peau, révélation qu’il avait faite au collègue Alain Bergeron, il y a quelques semaines.

« Pat, c’est tout un cachottier. Je le connais personnellement et je ne savais pas qu’il avait été malade, je l’ai appris dans le journal. Je lui en veux un peu d’ailleurs, parce qu’il aurait pu me le dire. Je pensais qu’on était... on n’est pas des amis, mais je pensais qu’on était assez proches pour ça. D’un autre côté, je le comprends. Si je n’étais pas public, je n’en parlerais à personne. Mais ça m’a surpris, on va se parler. Je m’en vais à sa ferme, je pense qu’on a des choses à se parler », a commenté le maire, lui-même atteint d’un cancer de la prostate.

UN PIONNIER

Pour le premier magistrat de Québec, Patrice Drouin n’a jamais reçu tout le crédit qu’il mérite. Citant son travail dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure à Québec, comme le Red Bull Crashed Ice, les épreuves de Coupe du monde de ski de fond ainsi que le Big air en plein centre-ville, M. Labeaume assure que l’ancien président de Gestev fait partie des sommités internationales dans son domaine.

« Il est peut-être un peu jeune pour dire que c’est un pionnier, mais c’est vrai. Il a créé des choses, il a inventé des choses. [...] C’est un gars incroyable pour créer des infrastructures. Le tremplin qu’il a monté en pleine ville, il faut le faire. Il a du génie, mais, en plus, il a réussi à aller chercher des événements internationaux, ce qui n’est pas simple.

« C’est un gars génial dans son domaine. Au niveau mondial, il est dans les kings, dans les meilleurs. »

Le maire a-t-il l’intention de lui offrir un nouveau défi ?

« Ne vous en faites pas pour ça. C’est trop petit, Québec », a-t-il simplement laissé planer.