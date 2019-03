Montréal: manifestation contre la hausse tarifaire d’Hydro-Québec

MONTRÉAL | La plus récente hausse tarifaire d’Hydro-Québec, de 0,9 %, sera décriée lors d’une manifestation prévue le 1er avril prochain au centre-ville de Montréal.

L’invitation à manifester est lancée par le Comité citoyen de Parc-Extension contre les hausses de tarifs d’Hydro-Québec, qui dénonce cette hausse du tarif de l’électricité fournie par Hydro-Québec à compter du 1er avril.

Le rassemblement prendra forme sur le coup de 11 h au square Phillips, près des stations de métro McGill et Square-Victoria–OACI.

Rappelons qu'Hydro-Québec souhaitait une hausse de 1,2 % ce printemps, mais la Régie de l’énergie a plutôt opté pour une augmentation de 0,9 %.

Selon ce comité, plus de 300 000 clients d’Hydro-Québec détiennent une entente de paiement parce qu’ils ont de la difficulté à acquitter leur facture d’électricité.

«Bon an, mal an, 50 000 ménages sont débranchés [...] du service d’électricité. Pourtant la société d’État a fait des profits de 3,19 milliards $ en 2018 et versé à son unique actionnaire, le gouvernement du Québec, plus de 2 milliards $», a-t-on indiqué, par communiqué.

«La facture d’électricité ne doit pas servir à renflouer les coffres de l’État, mais à permettre à tous et toutes d’avoir accès à [ce] service essentiel», a-t-on ajouté.