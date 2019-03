M. Persévérance

COLUMBUS | Andrew Shaw raconte l’anecdote avec le plus radieux des sourires dans un chic hôtel à quelques pas du Nationwide Arena, le domicile des Blue Jackets.

On doit reculer un peu dans le temps. C’était cet été, bien avant le premier match de la saison contre les Maple Leafs, à Toronto. À ce moment, Shaw ne devait pas être de la formation inaugurale du Canadien pour le 3 octobre. Il récupérait d’une opération au genou gauche, subie le 25 avril, qui devait nécessiter une période de réadaptation de six à neuf mois.

« J’avais beaucoup d’énergie à brûler et je ne pouvais pas le faire. Ma femme [Chaunette] m’a aidé. Je l’ai aidée à passer à travers sa grossesse. On était littéralement le pire couple. Elle était enceinte de neuf mois, j’étais en béquilles et je ne pouvais pas marcher. Elle essayait de s’occuper de moi, j’essayais de m’occuper d’elle. »

Déficit de l’attention

« J’ai également un trouble du déficit de l’attention, j’ai plein d’énergie, donc de ne pas pouvoir marcher pendant deux mois et demi est probablement une des choses les plus difficiles que j’ai vécues. Mon esprit roulait à 100 milles à l’heure.

« La naissance d’Andy [une petite fille] m’a aussi apporté beaucoup de joie et de paix. Devoir m’occuper de quelqu’un qui ne peut pas s’occuper d’elle-même, ça m’a peut-être incité à me pousser encore plus fort, car je devais le faire pour ma famille. J’ai toujours voulu que ma fille ait des souvenirs de moi comme joueur dans la LNH, donc je dois jouer au moins quatre autres années ! »

Juste cette petite histoire symbolise parfaitement le personnage. Shaw n’a jamais reculé devant un défi.

Shaw a atteint son objectif. Le 3 octobre, il marquait un but dans un revers de 3 à 2 en prolongation contre les Leafs à Toronto.

Il revenait de loin. Il avait gagné quelques mois sur sa période de réadaptation pour son genou, mais il avait aussi chassé les symptômes d’une commotion cérébrale et d’un malaise au cou.

Depuis ses débuts dans la LNH, l’ailier droit de 27 ans a subi trois commotions. C’est selon les chiffres du circuit.

À sa troisième saison à Montréal, Shaw a déjà atteint un sommet personnel avec 42 points et il n’aura besoin que de deux buts pour égaler sa campagne de 20 filets, réalisée en 2013-2014 avec les Blackhawks de Chicago.

Pour une première fois depuis ses débuts avec les Hawks en 2011-2012, l’Ontarien a reçu un honneur individuel. Les journalistes montréalais (PHWA) l’ont désigné comme le représentant du Canadien pour le trophée Bill-Masterton, remis à l’athlète qui incarne le mieux la persévérance, l’esprit sportif et le dévouement.

Shaw a devancé de justesse le capitaine Shea Weber. Il restera maintenant à savoir s’il fera partie des trois finalistes parmi les 31 candidats (un par équipe) à la fin de l’année pour ce titre. Le gagnant sera connu à la fin juin à Las Vegas.