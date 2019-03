Ovation debout pour Bryce Harper

C’était jour de fête pour les partisans de baseball des quatre coins de l’Amérique du Nord, jeudi, et à Philadelphie, le nouveau venu Bryce Harper a logiquement été accueilli en héros par les partisans des Phillies.

Harper et sa bande ont couronné la journée avec une convaincante victoire de 10 à 4 contre les Braves d’Atlanta, rivaux de section. De quoi faire danser la populaire mascotte «Phillie Phanatic», qui avait même inspiré Harper pour son choix de souliers à crampons en vue de ce match d’ouverture.

Ayant droit à une ovation debout avant sa première présence au bâton, Harper a toutefois été retiré sur un roulant au premier but. En fait, la nouvelle vedette des Phillies a été tenue en échec à ses trois premières apparitions, étant victime au passage de deux retraits sur des prises. Il a obtenu un but sur balles intentionnel en septième manche avant de venir croiser le marbre par la suite.

Andrew McCutchen, qui disputait également son premier match officiel avec les Phillies, a beaucoup mieux réussi sa rentrée. Premier frappeur dans cette rencontre pour Philadelphie, il a frappé un circuit.

Heureux départ chez les Mets

Dans un match disputé à Washington, Robinson Cano n’aurait pu, lui non plus, connaître un meilleur départ avec sa nouvelle équipe, les Mets de New York. Il a ainsi obtenu un circuit en solo dès sa présence initiale contre le lanceur Max Scherzer dans une victoire de 2 à 0 face aux Nationals.

Cano est devenu seulement le 10e joueur dans l’histoire des Mets à frapper une longue balle à sa première présence au bâton avec l’équipe. L’ancien des Expos Mike Fitzgerald, qui était d’ailleurs à Montréal au cours des derniers jours, avait aussi réalisé l’exploit dans l’uniforme des Mets en 1983.

Anciennement des Mariners de Seattle, Cano a été officiellement échangé à New York, en décembre dernier, en même temps que le releveur Edwin Diaz. Amené au monticule en neuvième manche jeudi, Diaz a d’ailleurs fermé la porte pour obtenir le sauvetage.

Le lanceur Jacob deGrom (1-0) a récolté la victoire, ayant permis seulement cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Il a par ailleurs totalisé 10 retraits au bâton. À propos de Scherzer (0-1), il a totalisé 12 retraits sur des prises, encaissant la défaite après avoir cédé seulement deux points en sept manches et deux tiers. L’attaque des Nationals n’a pas été en mesure de l’appuyer.

Victoire logique des Yankees

En ce qui concerne l’autre formation new-yorkaise, les Yankees ont explosé avec un circuit de trois points de Luke Voit en première manche pour l’emporter éventuellement 7 à 2, au Yankee Stadium, contre les pauvres Orioles de Baltimore.

Les Orioles, qui avaient présenté le pire dossier du baseball majeur en 2018 avec une fiche de 47-115, n’ont pas tardé avant de subir leur première défaite.

Le lanceur japonais Masahiro Tanaka (1-0) a savouré le gain après avoir alloué deux points, dont un seul mérité, en cinq manches et deux tiers.