Perte de contrôle chez le Canadien

COLUMBUS | Pendant une partie de la première période, le Canadien a eu l’air d’un club de séries. Pour le reste de la partie, le moment a semblé trop gros pour l’équipe.

En point de presse, Claude Julien n’a pu que constater les dégâts, gardant tout de même son calme dans les circonstances. La frustration était évidente, même si le pilote a évité soigneusement d’en rajouter une couche sur ses hommes au moral déjà à plat après la défaite.

Et pas question de blâmer les plus jeunes troupiers, qui ont paru désemparés plus souvent qu’à leur tour durant les deuxième et troisième tiers, où tout semblait tourner beaucoup trop vite.

« On a eu un bon départ, mais sur la deuxième présence en deuxième période, on leur donne un 5 contre 2. Il faut se regarder dans le miroir. Sur certains buts, on leur a fait des cadeaux. Ça retombe sur nous.

« Tu peux parler de jeunesse, mais en fin de compte, on avait la chance d’être meilleurs. La première période était bonne, mais à partir de la deuxième, ils ont joué du meilleur hockey. Ils se sont améliorés, tandis que nous nous sommes mis à jouer avec impatience. On a pris des décisions pauvres. Ça nous a coûté des buts », a-t-il analysé avec justesse.

Difficile deuxième période

Le train a complètement déraillé en deuxième période. Après le troisième but des Jackets, Seth Jones a notamment frustré Max Domi lors d’un solide repli défensif. Puis, Nick Foligno a frappé deux fois de suite le pauvre Jordan Weal contre la bande. Physiquement, Columbus s’est imposé avec 34 mises en échec contre 25.

Julien ne s’est pas défilé pour affirmer que ses hommes avaient totalement perdu leur calme dans ce contexte sous haute pression.

« C’est sûr ! C’était un gros match et on a besoin de grandir. On a des joueurs qui ont besoin d’être meilleurs dans ces situations au lieu d’être frustrés. Pour gagner, il faut garder son sang-froid, rester concentré sur ce qu’on doit faire. C’est n’est pas une seule personne, c’est toute l’équipe qui s’est effondrée. Ce soir (jeudi), on a perdu en équipe. On a perdu notre concentration sur les bonnes choses qu’on a faites en première », a déploré le patron.

Cela dit, il n’y avait aucune trace de découragement dans sa voix ni dans ses propos.

« On est encore là. La Caroline a perdu ce soir (jeudi). On est dans une course à trois. On a des gros matchs, on joue contre des grosses équipes, mais on est une équipe qui a bien réagi contre les grosses équipes. On espère que notre équipe fera ça dans les prochains matchs à partir de samedi (demain) contre Winnipeg », a-t-il conclu.