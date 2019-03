Plusieurs ennuis de santé peuvent se cacher sous un même symptôme

Au-delà de la crise cardiaque ou de la crise de panique, une forte douleur au niveau du plexus solaire peut avoir une autre cause. J’ai connu ça il y a quelques années et ma médecin a diagnostiqué des spasmes à l’œsophage. Son conseil : boire de l’eau quand la crise survient et le malaise disparaît.

Une lectrice fidèle qui apprécie votre travail

Vous me donnez une autre occasion d’insister sur la nécessité de consulter quand quelque chose d’anormal survient en matière de santé au lieu de ne se fier qu’à ce qu’on a lu sur internet.