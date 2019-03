Prête pas prête...

Je le vois, l’observe presque tous les jours et sous tous ses angles. Je suis incapable de croire que le nouveau pont Champlain sera prêt en juin. Ça ne me rentre pas dans la caboche. On dirait qu’il reste trop à faire, ne serait-ce que les approches, tant sur la Rive-Sud qu’à Montréal, qui ont encore l’air d’un plat de spaghetti. Pour être beau, il est beau, mais il reste de l’ouvrage et le mois de juin, c’est à côté, déjà dans une dizaine de semaines. À l’œil comme ça, je dirais plus fin juillet, pour les vacances de la construction, tiens.

Sommes-nous prêts ? Voilà longtemps qu’on n’a pas inauguré un nouveau pont. On fait ça comment ? Et ce n’est plus comme avant. Il y aura les premiers automobilistes, mais aussi les premiers piétons, les premiers cyclistes, le premier autobus. Qui recevra la première contravention ? Qui aura l’honneur d’y tomber en panne le premier ? Y aura-t-il un prix pour le premier accident ?

ET DENIS

Pour l’ouverture officielle, j’espère qu’on invitera l’ancien ministre conservateur Denis Lebel qui a travaillé tellement fort et intelligemment dans ce dossier. Un must, j’irai le chercher au Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, on devrait mettre un ou deux pylônes à son nom.

Vous savez que je suis celui qui a mangé le dernier hot-dog dans l’ancien Forum. Je me propose d’être le dernier qui traversera le vieux pont Champlain... avec mon pick-up. Et ensuite, un hot-dog party sur le vieux tablier. Le fédéral paie les saucisses, le provincial, les pains, et je paie la moutarde.

TIENS DONC !

Claude Julien travaille présentement sur son Drouin 737 Max.

On est tellement taxés que lorsqu’il fait beau, j’ai peur de recevoir une facture.

Il a été postier pendant 30 ans et n’a jamais entendu le son du timbre.

Le sciatique est un nerf connu.

Au Cirque du Soleil, il y a maintenant un contorsionniste capable de se parler dans le dos.

À DEMAIN

Brossard et Montréal splitteront pour la relish.