Projet de loi sur la laïcité: un «jour triste» pour les droits des minorités, dit Hélène David

QUÉBEC | Le dépôt du projet de loi caquiste sur la laïcité jeudi marque «un jour triste» pour le Québec, estime la députée libérale Hélène David, qui craint un recul des droits des minorités.

Mme David juge notamment que le gouvernement caquiste va trop loin en faisant appel à la clause dérogatoire, qui permet de ne pas prendre en compte la Charte québécoise des droits et libertés dans le contenu de son projet de loi.

«On a adopté cette charte pour respecter les droits des minorités et, en même temps, une identité québécoise, qui existe, qui veut exister et qui voudra toujours exister», a rappelé Mme David, qui fait référence aux «droits et libertés chèrement acquis dans les 50, 60 dernières années».

De plus, ajoute Mme David, le projet de loi est «incompréhensible au niveau intellectuel». La neutralité religieuse n’est pas affichée par ce qu’on porte «sur la tête», juge-t-elle, mais par ce qu’il y a «entre les deux oreilles».

«Autrement dit, les préjugés, les préjugés homophobes, des préjugés racistes, des préjugés contre les femmes, [...] ce n'est pas un signe visible, mais ça peut drôlement influencer un geste qu'un professionnel peut poser», a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Hélène David souligne que l’éventuelle loi serait difficilement applicable, notamment en raison du flou de certaines balises.

«Où ça commence, où ça finit, il y a déjà eu quelques confusions», a-t-elle expliqué.