Regard sur les fromages d’ici!

Havarti anco – légumes du jardin

Photo courtoisie

Avec sa pâte souple et parsemée de petits trous, le fromage havarti aux légumes de la bannière Anco d’Agropur est un fromage au doux parfum de beurre et de noisettes, sans croûte, et dont la surface est à la fois lisse et brillante. Que ce soit dans une salade ou même un sandwich, ce fromage fait de lait de vache donnera une texture et une saveur différente à vos plats. Et même en grilled cheese, il sera surprenant. Je peux le garantir : il sera aimé de tous ! Sans fla-fla, tout simplement sur du pain, je confirme que mon beau-fils l’adore ! Merci de la belle suggestion, William.