Respect des droits et libertés: Valérie Plante fustige le projet de loi sur la laïcité

La mairesse de Montréal Valérie Plante a livré jeudi après-midi une salve de critiques contre le projet de loi sur la laïcité, dont certains éléments entrent en contradiction avec la charte montréalaise qui s'oppose au racisme et à la xénophobie.

«Ce projet de loi va également à l’encontre de la Charte montréalaise des droits et responsabilités qui est fondée sur l’engagement à combattre la discrimination, le profilage racial, la xénophobie, le racisme, le sexisme, l’homophobie, l’âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont de nature à miner les fondements d’une société libre et démocratique», a déclaré la mairesse.

Elle compte faire part aux législateurs de ses préoccupations en commission parlementaire. Mme Plante a aussi critiqué une proposition législative qui risque de nuire à l’accès à l’emploi et qui affecte l’autonomie des municipalités.

Plus de détails suivront...