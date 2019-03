Un enfant dans un état critique après une collision

MONTRÉAL – Un garçon de 8 ans se trouvait dans un état critique, mercredi soir, à la suite d’une collision survenue vers 20 h 30 dans le secteur de Ville-Émard, à Montréal.

Selon les premières informations, le véhicule qui circulait en direction est sur la rue Laurendeau, près de la rue Woodland, est entré en collision avec l’enfant qui a voulu traverser la rue Laurendeau en direction nord.

Sur place, les policiers ont porté assistance au garçon de 8 ans qui se trouvait étendu sur le sol.

Il a rapidement été transporté dans un centre hospitalier.

Au moment de son transport, l’enfant était conscient et il n’avait aucune blessure apparente. Son état s’est par la suite aggravé et «il se trouve dans un état très critique et on craint pour sa vie», a indiqué Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), vers 23 h 30.

Photo Agence QMI, Erik Peters

La conductrice du véhicule, âgée de 56 ans, a subi un choc nerveux, mais n’a pas été transportée à l’hôpital.

Un périmètre de sécurité a été érigé sur place. Des enquêteurs en scène de collision se sont rendus sur place pour faire la lumière sur les circonstances entourant cet accident.

La rue Laurendeau a été fermée à la circulation entre les rues Woodland et Springland.