Un projet télé qui pique la curiosité

Résumons les faits. Oui, Maripier Morin a participé à une compétition de fitness pour une nouvelle série documentaire qu’elle pilotera à Z. Mais non, elle n’ira pas danser nue dans un bar de Québec pour cette même émission.

Composée de six épisodes de 60 minutes, la série Mais pourquoi ? montrera Maripier percer des univers atypiques comme le monde des jeux vidéo, la parentalité ou encore la nudité. Selon Bell Média, propriétaire de Z, il s’agira d’une série « sans tabou, sans filtre et sans gêne » qui « montrera une Maripier qui donne tout » et « qui démontre beaucoup de vulnérabilité ».

Jointe au téléphone, la productrice Valérie Beaulieu de Trinome & filles, la boîte derrière le projet, confirme au Journal que l’animatrice de 33 ans a bel et bien pris part au concours de fitness Classique Naturelle Mike Clement, tenu à Vaudreuil-Dorion­­­ samedi, pour un épisode de Mais pourquoi ? Les photos, sur lesquelles l’ancienne participante d’Occupation Double apparaît en petit maillot, médaille d’argent au cou, ont abondamment circulé sur internet.

« Maripier a participé à l’élaboration du projet, souligne Valérie Beaulieu. Il n’y a pas tant de gens qui peuvent faire ce genre d’émissions, à mon avis.

« Ça devrait faire un bon show de télé », ajoute-t-elle.

Danseuse nue ?

Valérie Beaulieu dément par ailleurs une rumeur qui courait sur internet voulant que l’ex-porteuse de valise au Banquier repousse les limites encore plus loin en allant danser nue dans un bar de Québec. L’animateur Jean-Philippe Dion avait partagé cette information dans son émission de radio à Rythme FM, mercredi midi.

« C’est faux. On n’est pas rendu là encore », précise la productrice et présidente de Trinome & filles.

Chose certaine, Mais pourquoi ? fait partie des émissions qui font jaser bien avant leur entrée en ondes. La série réalisée par Jean-Philippe Pariseau (Les flots, Ouisurf en Afrique) doit prendre l’antenne de Z en septembre.

Fiction

Quant à Maripier Morin, elle tourne présentement aux côtés d’Isabel Richer dans La faille, un thriller de huit épisodes écrit par Frédéric Ouellet (Les rescapés, Victor Lessard) et réalisé par Patrice Sauvé (Le monstre, La vie, la vie). On parle d’une intrigue policière, dont l’action se déroule à Fermont, une petite ville minière sur la Côte-Nord.