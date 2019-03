«Une grosse victoire pour nous» –David Savard

COLUMBUS | Les Blue Jackets se doutaient depuis un bail que leur saison pouvait potentiellement se jouer jeudi soir face au Canadien et ils ont abordé cette rencontre attendue avec le sentiment d’urgence requis.

Auteur du but en début de deuxième période, qui a nivelé la marque à 1 à 1 avant l’explosion offensive des Blue Jackets, le défenseur David Savard savourait la victoire cruciale des siens dans le vestiaire.

« C’est une grosse victoire pour nous, une victoire extrêmement importante », a-t-il lancé.

« Depuis deux ou trois semaines, on se doutait bien que l’importance de ce match-là serait majeure et on est maintenant sur une petite lancée, mais il faut continuer à gagner des gros matchs. Avec ce résultat, on se redonne le pouvoir de rentrer en séries si on joue bien », a-t-il ajouté après un troisième gain consécutif.

Les Predators de Nashville et les Bruins de Boston demeurent toutefois dans leurs pattes au calendrier, ayant aussi des matchs contre des adversaires plus prenables comme les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d’Ottawa et les Rangers de New York.

Échec avant soutenu

Aux yeux de Savard, c’est grâce à la pression soutenue que les Jackets se sont sortis de l’impasse après un départ difficile face au Canadien.

« Ils sont sortis vraiment forts, mais nous avons ensuite appliqué notre échec avant et on a pris le contrôle du match. Nous avons généré pas mal de revirements [12] et c’est en plein le style qu’on aime jouer », a-t-il mentionné.

Non seulement Savard s’est défoncé physiquement avec quatre mises en échec et deux lancers bloqués, mais son but a redonné de l’espoir aux siens, qui étaient jusque-là plutôt embourbés.

« C’était une superbe passe de [Brandon] Dubinsky et j’ai juste essayé de viser le filet. Je tente de faire une différence offensivement quand j’en ai la chance », a dit celui qui revendique quatre points à ses sept derniers matchs.

Pour Dubinsky, qui a terminé la partie avec un but et une passe, les Blue Jackets ont joué avec l’ardeur attendue dans des circonstances critiques.

« Nous étions pleinement conscients de l’urgence de la situation et c’est pourquoi nous avons joué de cette manière. Nous avons gardé les choses simples, sans dentelle. La récompense est très belle », a-t-il souri.