Une immense vente de livres usagés à moins de 3$ aura lieu en mai à Montréal

Vous avez «Marie Kondo» votre bibliothèque cet hiver et il y a maintenant de la place pour de la nouveauté?

Du 25 mai au 2 juin, Les Amis de la Bibliothèque de Montréal organise une grande vente de livres usagés à prix doux. L’organisme sans but lucratif récupère durant l’année les livres dont les bibliothèques publiques de la ville souhaitent se départir en raison de surplus et de baisse de demandes de prêts. Pour l’édition 2019, c’est plus de 100 000 livres et revues qui seront en vente.

Tous les ouvrages qui seront à cette vente seront affichés à moins de 3$ et seulement l’argent comptant sera accepté.

C’est à l’Aréna Martin-Brodeur dans l’arrondissement de Saint-Léonard que la vente se déroulera. Vous pourrez y aller chaque jour entre 13h à 19h. Le stationnement et l’entrée sont gratuits.

N’oubliez pas vos sacs réutilisables si vous avez l’intention de faire le plein de romans!

Le grand solde de livres usagés des ABM

25 mai au 2 juin entre 13h et 19h

5300 boulevard Robert, Saint-Léonard

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 4 Juin 2018 à 4 :56 PDT

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 21 Mai 2018 à 5 :14 PDT