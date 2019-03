À chaque visite de Muse au Québec, la même question revient : le trio britannique pourra-t-il pousser plus loin ses extravagantes ambitions scéniques ? Voici la réponse du chanteur et guitariste, Matt Bellamy, avant le début de la tournée Simulation Theory : « Ce sera notre plus grosse tournée et on va en mettre plein la vue à nos fans avec des trucs qu’ils n’ont jamais vus. »

Esbroufe ou réalité ? Les échos en provenance des villes visitées par Muse depuis le début de la portion nord-américaine de la tournée, le 22 février, à Houston, tendent à soutenir les prétentions de Bellamy, qu’avait relayées le magazine NME.

« Un des spectacles les plus soignés et visuellement saisissants sur le circuit des tournées en aréna », a analysé la critique de l’Atlanta Journal Constitution, il y a quelques jours.

« Ce pourrait bien être le meilleur spectacle rock que vous verrez dans la région de la baie cette année », s’est emporté le journaliste du Mercury News assigné au concert du groupe à Oakland.

Squelette géant

Abonné au gigantisme, au spectaculaire et à l’utilisation des nouvelles technologies pour épater ses fans, et ce, depuis quelques tournées, Muse aurait donc réussi à relever la barre un cran plus haut. Ou, comme dirait Buzz Lightyear, vers l’infini, et plus loin encore.

Pour y arriver, le trio mise cette fois sur son lot habituel d’écrans géants et de rayons laser, sur la présence de danseurs, d’un cascadeur en BMX, d’une fanfare en plus du squelette cyborg géant, d’abord vu dans le vidéoclip de la chanson The Dark Side, qui se déploie d’un air menaçant au-dessus des musiciens.

Tout cela atteint un tel niveau de démesure que Matt Bellamy a admis, dans une entrevue accordée au Miami New Times, que Muse « est finalement allé trop loin ».

À quand le retour sur Terre ?

Cet aveu annonce-t-il que la tournée Simulation Theory sera la dernière où les Britanniques cherchent à surpasser visuellement ce qu’ils ont réalisé antérieurement ?

C’est du moins le souhait exprimé par le batteur Dominic Howard. « C’est devenu insoutenable. Cette tournée est très orientée sur le spectacle, mais l’antithèse serait de faire quelque chose purement tourné vers la musique et rien d’autre, ce que nous allons probablement faire à l’avenir », a déclaré le batteur Dominic Howard, qui laisse néanmoins la porte entrouverte pour encore plus de folies.

« Au moment où on se parle, je ne sais pas ce qui va arriver. Soit on revient sur Terre, soit on s’en va droit dans l’espace. »

Si le passé demeure garant de l’avenir chez Muse, ne craignez pas de gager un petit deux sur la seconde option.

Muse en quelques lignes