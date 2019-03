[VIDÉO] L’homme d’honneur gâche des noces en perdant connaissance et tombant violemment durant la cérémonie

Un couple de l’État de Washington a mis le paquet pour bien immortaliser son mariage sur vidéo l’été dernier.

C’est le 10 août dernier, dans la charmante bourgade de Brier, qu’ont convolé en justes noces une certaine Tyanna et un certain Denis.

(Malheureusement, l’histoire n’a pas retenu les noms de famille de ces magnifiques amoureux.)

La cérémonie allait bon train lorsque la dame d’honneur, une prénommé Saung (elle aussi dépourvue de nom de famille), a entonné la douce ballade I Get To Love You, popularisée par la chanteuse folk Ruelle en 2016.

L’instant était splendide, resplendissant, serein... (même si Saung chantait atrocement faux.)

Puis, l’homme d’honneur, un prénommé Jestin, a violemment perdu connaissance et s’est effondré par terre de façon spectaculaire.

Voyez par vous-mêmes:

OUCH!

L’imposante équipe de tournage qui s’est rendue sur les lieux cette journée-là ne s’attendait sûrement pas à capter cette série d’événements surréalistes.

Quoique, ils sont peut-être rendus habitués de voir des évanouissements nuptiaux...

En tout cas, on espère que t’es correct Jestin!