17 choses à savoir sur Milaydie, la BFF d’Elisabeth Rioux

Si vous suivez Elisabeth Rioux sur ses réseaux sociaux, vous connaissez sûrement sa BFF de tous les temps, Milaydie.

Les deux filles partagent presque tous leurs moments ensemble et ont une amitié si forte qu’elles paraissent inséparables.

Milaydie est une véritable étoile montante sur Instagram, elle qui a maintenant plus de 170 000 abonnés sur la populaire plate-forme de partage de photos.

Envie de la connaître plus ? Voici 17 choses à savoir sur Milaydie, la BFF d’Élisabeth Rioux !

1. Elle a 21 ans et a récemment célébré son anniversaire lorsqu’elle était en voyage.

2. Elle a un chat trop cute qu’elle adore montrer dans ses « stories » Instagram et qui se nomme Merlin Pin Pin.

3. Elle a fréquenté Justin Tremblay, de XOXO, et serait peut-être de retour avec lui si on se fie à leur voyage ensemble en Turquie... On dit ça, on dit rien!

Capture d'écran

4. Pour avoir sa longue et magnifique tignasse brune, Milaydie s’est fait poser des rallonges au Salon XN. On adore ses cheveux!

5. Elisabeth et elle sont si proches qu’Éli a nommé son chien Milay, en l’honneur de sa bonne amie.

6. Lors du BFF Challenge de Billie, Elisabeth Rioux avait dévoilé que sa bonne amie était allergique à la malpropreté et était un peu « neat freak ». De son côté, sa BFF est tout le contraire et dit d'elle-même qu'elle est la malpropreté incarnée!

7. Elle est vraiment « open » sur les interventions qu’elle a eues sur son visage et a avoué en « stories » qu'elle a eu des injections aux lèvres et au nez.

8. Milaydie adore voyager. Elle a récemment fait un gros voyage avec ses amis influenceurs en Turquie et prévoit faire un tour à Coachella.

9. La jeune femme est aussi parfois mannequin, elle qui a pris la pose pour le magasin Urban Planet.

10. Le look signature de Milaydie est sans contredit ses faux cils, qu’elle adore porter extra fournis et longs et qui en font sa marque de commerce.

11. Milaydie est née sous le signe du Poissons.

12. Milay est souvent chez Elisabeth, comme on a pu voir dans la vidéo « Dans la garde-robe d’Elisabeth Rioux ».

13. L’influenceuse a dévoilé qu’elle a déjà failli se faire manger... par des requins !

14. Elle adore porter de longs t-shirts qu’elle se procure dans des friperies.

15. Elle est une fière ambassadrice de la marque Bamboo Underwear.

16. Le plus beau souvenir qu’elle a avec Elisabeth est leur voyage à Los Angeles.

17. Pour avoir toujours des cils « on point », Milaydie se fait faire une pose de cils chaque semaine !

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!