DUFRESNE, Huguette

(née Léger)



Au Manoir Harwood de Vaudreuil, le 26 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Huguette Léger, veuve de Donald Dufresne.Elle laisse dans le deuil ses enfants, James (Binnie), Brigitte et Renée (Jeffrey), ses petits-enfants, Nicholas (Alison), Alexandre (Claudia) et Dominic (Jessica), ses arrière-petits-enfants, Chloe et Livie, son beau-fils Sylvain, ses soeurs Rachel et Lucette, son frère Réjean (Murielle) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 31 mars, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi, 1er avril, dès 10h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Lazare, le lundi 1er avril à 11h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière militaire Woodlawn National à Elmira dans l'État de New York.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.