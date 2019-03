HENRIPIN, Suzanne



À Montréal, le 17 février 2019, est décédée Suzanne Henripin, à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Claude, Nicole, Francine, son neveu et ses nièces: Pascal, Martine et Vanessa.En célébration de sa vie, une rencontre avec les proches se déroulera dans l'intimité.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer peut être fait.