6 nouveautés à petit prix à ne pas manquer

Signature Chenin Blanc 2018 Photo courtoisie

Spier, Stellenbosch : Ce petit chenin blanc d’Afrique du Sud vient tout juste de débarquer sur les tablettes de la SAQ et il fera certainement partie des meilleurs vins sous 15 $ des Méchants Raisins cette année ! Un nez agréable de fleur blanche, de cire d’abeille, de poire et d’iode. La bouche présente une matière assez nourrie, presque grasse tout en étant dotée d’une franche acidité, ce qui le rend parfaitement sec.

13 % Afrique du Sud | Vin blanc | 13,95 $ | 2,9 g/l | ★★1/2 | $1/2 CODE SAQ : 13928377

Finca Los Olmos Pinot Noir 2017 Photo courtoisie

Finca Agostino, Uco Valley : Impossible de ne pas être dérouté par ce pinot noir qui nous vient d’Argentine. Avec à peine 12,5 % d’alcool, il surprend par son côté ample et mûr. La robe est claire, peu concentrée, mais le nez est aguicheur avec ses tonalités de prune et de café. L’ensemble demeure simple, plutôt généreux tout en restant bien digeste. Parfait pour le printemps ! À boire assez frais.

12,5 % Argentine | Vin rouge | 15,35 $ | 3,8 g/l | ★★1/2 | $1/2

CODE SAQ : 13883666

Saulo 2017 Photo courtoisie

Espelt, Empordá : On ne peut que sourire au retour de ce joli rouge espagnol dominé par le grenache et complété par le carignan. D’autant que son prix a diminué de presque 2 $ ! On y décèle une bonne intensité aromatique avec des parfums de cerise, de réglisse, de fumée et de cacao. La matière est généreuse, les tanins sont souples et on perçoit de la fraîcheur en finale. Mariage idéal avec les côtelettes de porc ou les saucisses sur le BBQ.

14 % Espagne | Vin rouge | 15,20 $ | 2,5 g/l | ★★ 1/2 | $1/2

CODE SAQ : 10856241

Astronauta Arinto 2018 Photo courtoisie

Quintas de Melgaco : Oubliez les Vinho Verde qui pétillent comme de mauvaises eaux gazeuses et qui font grimacer tellement ils sont acides. On est ici dans un tout autre monde ! Vinifié par l’habile œnologue Anibal José-Coutinho, ce blanc montre un fruit croquant avec des notes de fleur, de zeste de citron et de pomme. Doté d’une grande buvabilité, il termine sur des notes finement salines. C’est le plan parfait pour l’apéro ou les calamars frits.

11 % Portugal | Vinho Verde | 17,85 $ | 1,2 g/l | ★★★ | $$ CODE SAQ : 13491161

Tempranillo 2017 Photo courtoisie

Moraza, Rioja : Du tempranillo élaboré par Patricio Brongo, figure connue au Québec pour son implication dans le démarrage des cidres Cryomalus. Un rouge tout en nuances avec des notes de fruits noirs, de vanille et d’épices douces. Le fruit en bouche se montre joufflu, les tanins sont mi-corsés et la finale s’étire sur des notes légèrement boisées. Très agréable. Pensez burger ou plat de lentilles. Production bio.

13 % Espagne | Vin rouge | 18,60 $ | 1,3 g/l ★★★ | $$ CODE SAQ : 12473825

Pépé le Pinot 2017 Photo courtoisie

Jamsheed, Yarra Valley : Permettez-moi de tricher un peu. C’est que du pinot noir australien affichant à peine 12 % d’alcool, ça ne court pas les tablettes de la SAQ ! Robe brillante et légère. Le nez, d’abord fermé, laisse échapper des tonalités animales. Au contact de l’oxygène, il se révèle et laisse échapper des parfums séduisants de groseille, de cerise, avec une touche épicée et d’herbe fraîche qui complète. On sent en bouche une matière nourrie, fine, un fruit croquant et des tanins souples, le tout affichant une élégance certaine. Attention, indice de « picolabilité » élevé !

12 % Australie | Vin rouge | 34,75 $ | 13886904 g/l | ★★★1/2 | $$$1/2

CODE SAQ : 13886904