OLMI, Luciano



À Montréal, le mardi 26 mars 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Luciano Olmi.Il laisse dans le deuil ses enfants Frédéric (France) et Elise (François), ses petits-enfants Mélanie, Myriam (Nicolas), Marc-André et Vincenzo, ses arrière-petits-enfants Noélie et Charles, son frère Luigi, sa tante Carla ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 30 mars 2019 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30 au salon du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à l'organisme Le Temps d'une Pause et/ou à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac.