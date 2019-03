Accessoires de cuisine: délicieux poisson d’avril

En plus de jouer des tours, pourquoi ne pas apprêter votre poisson d’avril cette année ? Voici quelques accessoires pour faire de cette journée un savoureux événement !

Spatule à poisson

Photo courtoisie, Doyon Després

Retournez facilement vos filets de poisson pendant la cuisson, sans les abîmer, avec cette spatule flexible et ajourée, en acier inoxydable, favorisée lors des opérations qui requièrent une grande délicatesse. Sa poignée résiste à une température de 450 °F.

Tuile de sel

Photo courtoisie, Doyon Després

Riche en calcium, en magnésium et en fer, le sel rose de l’Himalaya sous forme de tuile (12 x 8 pouces) peut être utilisé pour faire cuire, saisir et griller vos poissons et viandes au four ou sur le barbecue. La tuile procurera aux aliments une croûte subtilement assaisonnée et gardera leur chair juteuse et savoureuse. Utilisez-la aussi comme planche de service.

Panier antiadhésif

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Les poissons à chair délicate, nécessitent plus de doigté au moment de les faire cuire sur le barbecue. Mais dans ce panier souple et antiadhésif Nostik allant au four et sur le grill, il n’y a plus de raison de s’inquiéter. Le poisson préserve sa saveur, son jus, il grille sans coller à la surface et ne nécessite pas de matières grasses. Ce panier est aussi parfait pour la cuisson des légumes et des viandes. Réutilisable, il se nettoie facilement à l’eau chaude. Plusieurs grandeurs disponibles.

quincailleriedante.com

À partir de 16,97 $

Poisson pour écailler

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Retirer les écailles d’un poisson dont on souhaite manger la peau peut être une tâche ardue et salissante... Utiliser un écailleur s’avère alors un atout !

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Celui-ci, arborant la forme d’un poisson en aluminium, est parsemé de petits cylindres (en dessous) qu’il suffit de frotter sur le poisson pour le départir de ses écailles. Petit cadeau d’hôtesse sympathique lors d’un festin de la mer.

Couteau fin

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Avec sa lame fine et flexible de 18 cm de longueur et 2 mm d’épaisseur, ce couteau à filets Opinel est indispensable lorsque la précision est requise, comme c’est le cas au moment de lever un filet de poisson, de retirer sa peau ou de trancher sa chair finement. Son manche en bois vous rapprochera de l’habitat du poisson, c’est-à-dire de la nature.