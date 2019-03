Agression armée dans le métro Atwater

MONTRÉAL – Un homme de 28 ans a été blessé lors d’une agression à l’arme blanche, survenue jeudi soir à l’intérieur de la station de métro Atwater, à Montréal.

Selon les premières informations, une altercation entre deux individus aurait dégénéré, vers 23 h, après que l’un d’eux ait sorti un objet tranchant.



La victime, âgée de 28 ans, a été transportée dans un centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Le motif de l’agression demeure inconnu, car l’homme ne collabore pas avec les policiers.



Selon la police, le suspect, qui a pris la fuite, serait un homme âgé entre 25 et 30 ans. Au moment des faits, il portait une tuque rouge, un manteau vert et un pantalon gris.



Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances entourant cette agression.