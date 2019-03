«C’est avec impatience que j’attendrai le 13 avril» -Marie-Ève Dicaire

La boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire, championne du monde IBF des poids super-mi-moyens, se montre enthousiaste à l’idée d’affronter la Suédoise Mikaela Lauren, aspirante numéro un, lors de son prochain combat prévu dans 15 jours à peine.

«L’annonce officielle de Mikaela Lauren comme adversaire est venu activer mon "beast" mode, a-telle réagi, dans le cadre d’une conférence de presse tenue vendredi dans les bureaux du Groupe Yvon Michel. Les prochaines semaines serviront à faire des ajustements nécessaires et c’est avec impatience que j’attendrai le 13 avril!»

Le duel entre Dicaire (14-0-0, 0 K.-O.) et Lauren (31-5-0, 13 K.-O.) survient à un moment inattendu. C’est un beau volte-face à la suite du dernier combat de la Québécoise, qui avait été annulée la semaine dernière en raison d’une adversaire aveugle d’un œil.

«C’est un revirement de situation très inattendu, a lui-même avoué Stéphane Harnois, entraîneur de Dicaire. Rendu à lundi, je croyais que nous n’avions plus de combat du tout. Quand Mikaela Lauren m’a contacté, on a été capable de bien travailler ensemble. Mikaela Lauren est une combattante. Elle sait qu’elle n’a pas encore 10 ans devant elle pour redevenir championne du monde et je crois qu’elle va nous donner tout un combat.

«Lauren, vous allez voir, c’est un personnage assez coloré, autant avant que pendant le combat, a ajouté Harnois. Elle aime mettre la pression et elle est forte physiquement, mais la vitesse de Marie-Ève va avoir un gros rôle à jouer dans ce combat.»