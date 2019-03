Course contre la montre pour sauver la clinique gynécologique de Lachine

Trois médecins viennent de lancer une course contre la montre afin d’empêcher la fermeture de la clinique gynécologique de l’Hôpital Lachine, prévue dès lundi.

« L’Hôpital Lachine est le seul hôpital francophone de l’Ouest de l’île de Montréal [...], la décision de fermer la clinique porte atteinte au droit des femmes de bénéficier des soins », peut-on lire dans la demande d’injonction déposée au palais de justice de Montréal.

Les docteurs Jacqueline Piché, Marie Bertrand et Paul Saba, en ont contre l’annonce du 28 février dernier voulant que la clinique gynécologique de l’hôpital ferme ses portes. À la place, les patientes devront être référées dans d’autres établissements de santé, dont à LaSalle.

Sauf que cela ne convient pas à ces médecins, qui rappellent que la population de Dorval et Lachine est plus âgée qu’ailleurs à Montréal. S’ils déménagent, expliquent-ils, il n’y aura plus de gynécologues sur ce territoire, « tant dans le secteur privé que dans le secteur public ».

« Environ 2000 femmes de Lachine et Dorval se retrouveront sans gynécologue à partir de 1er avril 2019 », affirment les médecins.

Cette situation est d’autant plus inéquitable puisque la clinique d’urologie ne fermera pas ses portes, peut-on lire dans le document de cour.

Opposition

L’hôpital, de son côté, se défend de mal agir. La fermeture était d’ailleurs prévue depuis des semaines, a plaidé son avocat à la cour ce vendredi

« Les patientes ont été référées au bon endroit, soit à l’hôpital LaSalle, qui est prêt à les accueillir », a expliqué Me Jean-François Pedneault.

La demande d’injonction devait être entendue ce vendredi. Le hic, c’est qu’aucun juge n’était disponible pour entendre d’urgence la demande. L’audience a donc été reportée à la première heure ce lundi.

Avant de reporter le dossier, la cour s’est toutefois assurée que cela ne poserait pas de préjudice aux patientes. Car comme la clinique n’avait pas de rendez-vous d’ici le 9 avril, il devenait moins urgent d’entendre immédiatement la requête, a tranché un juge.