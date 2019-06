La cinéaste française Agnès Varda est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 90 ans.

Elle fut l'une des rares réalisatrices de la Nouvelle Vague. Femme de convictions ayant bâti une œuvre originale, souvent pionnière, Agnès Varda était l'auteure de Sans toit ni loi, Les glaneurs et la glaneuse et, plus récemment, Visages, villages, un film documentaire réalisé en collaboration avec l'artiste de rue JR.