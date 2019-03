Des desserts de Marilou à saveur de victoire

Après des années qu’elle qualifie d’« assez intenses », Marilou est de retour avec un livre de cuisine comprenant plus de 100 nouvelles recettes destinées à faire la joie de ceux et celles qui ont la dent sucrée. Mais 3 fois par jour – Desserts est bien plus que ça. C’est la consécration d’un projet salutaire pour la maman de deux jeunes enfants.

« Les desserts ont toujours été pour moi hyper symboliques à cause du trouble alimentaire qui m’a fait démarrer le projet 3 fois par jour, dit Marilou. Je trouvais ça vraiment le fun de faire un livre sur la chose qui m’effrayait le plus au monde avant. » Photo courtoisie

Aimant autant « les trucs granos » que « les trucs hyper gourmands », Marilou s’est donc lancée tête première afin de faire naître une variété impressionnante de recettes, s’amusant à préparer tartes, gâteaux, muffins et plaisirs glacés, en profitant pour camoufler des légumes ici et là.

Vaincre ses peurs

Souhaitant rendre accessibles ses créations, elle s’est également intéressée avec soin aux différentes intolérances et aux récents modes d’alimentation. Ainsi, les jolies sélections de desserts végétaliens et sans œufs côtoient celles des gourmandises sans noix, sans lactose et sans gluten.

De plus, Marilou a une recette toute simple pour éloigner les différentes craintes liées à la nourriture – comme elle en a tant eu ! « C’est en s’approchant de la bouffe. Ce n’est pas en mangeant une pointe de gâteau un mardi soir qu’on va perdre le contrôle, qu’on n’est pas fort. Au contraire, c’est en cuisinant qu’on va apprendre à aimer la nourriture et à ne pas avoir peur. »

Et pas question de compliquer le tout. « J’ai fait des desserts que si tu les fais avec tes enfants, ce n’est pas grave si ce ne sont pas des quantités exactes. Tu ne vas pas commencer à peser ta farine ; c’est super accessible. »

Ignorer les calories, pas le plaisir !

Une chose qu’on ne retrouve pas, par contre, dans 3 fois par jour – Desserts, ce sont les apports caloriques de chacune des recettes.

« Ce dont on parle trop, ce sont les valeurs nutritives, explique Marilou. Ça et le temps que ça prend [à faire]. Je trouvais que ça faisait du bien d’avoir un livre de cuisine sans valeurs nutritives. On ne parle pas de calories. »

Elle a aussi choisi une approche rafraîchissante, insistant sur les niveaux de difficulté – ultra facile, facile et petit projet – pour caractériser ses recettes. Jamais elle n’en décrit une comme étant lourde, compliquée ou réservée aux experts. « Je trouve ça le fun de voir ça comme un petit projet et non un gros défi. »

Pour elle, il est grand temps qu’on cesse de se justifier chaque fois qu’on avale des desserts. « Les commentaires anodins, chaque fois qu’on mange un dessert, viennent jouer dans nos têtes. C’est tout le temps dans la compensation – “Je mangerai moins demain” – et je voulais enlever ça de la tête des gens. Tout est dans l’équilibre. Écoute-toi. »

Beaucoup de chocolat, des biscuits et ... de la salsa !

Marilou ne le cache pas : elle est « une bibitte à sucre ». Pas surprenant qu’elle ait autant d’idées et de plaisir à cuisiner des desserts. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est le chocolat. On en retrouve d’ailleurs beaucoup dans ses recettes coups de cœur.

« Je mange du chocolat tous les jours, dit-elle. Mon dada, c’est des sacs de pépites de chocolat ; j’en mange par poignées. Ça allait de soi d’en mettre dans le livre. Mais honnêtement, les recettes coups de cœur changent de semaine en semaine parce que je les cuisine réellement. Je ne suis pas comme un chef qui a un million de personnes qui les font pour lui ; ça vient de ma cuisine. »

S’étonner et partager

Il faut reconnaître que l’audace dont elle fait preuve dans 3 fois par jour – Desserts est belle à voir. Son pot de gâteau au fromage avec une salsa de framboises et de tomates en est un exemple frappant. Une création qu’elle doit en partie à sa fille Jeanne.

« À ce moment-là, ma fille mangeait tellement, tellement de tomates que je ne savais plus quoi en faire. Je me suis dit : hey, on fait des desserts avec des tomates, ça va être drôle ! Ce sont de petits défis que je me lance à moi-même et étonnamment, plus t’en fais, plus tu as des idées. »

Avec la montagne de recettes sucrées qu’elle prépare, il faut bien que Marilou partage son bonheur avec les gens qu’elle aime.