Desjardins réaffirme sa volonté de contribuer à une économie durable et responsable

LÉVIS – Le Mouvement Desjardins a dévoilé vendredi son rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018, qui fait état d’une intégration graduelle des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'ensemble de ses activités.

Desjardins est d’avis que l’intégration de ses aspects ne peut que contribuer au développement d'une économie durable et responsable.

«Notre ancrage en faveur du développement des personnes et des communautés est le gage d’une contribution au développement d’une économie durable et responsable», peut-on lire dans ce 15e rapport.

Il évoque notamment quelques actions qui permettent à l’institution financière de créer une «prospérité partagée».

«Desjardins crée des emplois de qualité, soutient des projets structurants pour les milieux de vie de ses membres et clients, encourage l'essor des entreprises et met en œuvre une panoplie d'actions structurantes pour contribuer concrètement à la transition énergétique», note-t-on.

En l’occurrence, l’entreprise qui emploie plus de 46 200 employés rappelle qu’elle compte plus de sept millions de membres et de clients et qu’en date du 31 décembre dernier, ce sont quelque 389 millions $ qui sont revenus aux membres et à la collectivité.

Pour son exercice financier 2018, le Mouvement Desjardins a généré un excédent net avant ristournes de 2,33 milliards $ et son actif total se chiffrait à 295,5 milliards $, au 31 décembre dernier.

Desjardins a également réduit de 10 % l'empreinte carbone de ses placements sur une cible de 25 % d'ici 2020. Pour 2018, le montant investi pour soutenir le secteur des énergies renouvelables s’est établi à 2,33 milliards $.

Pour rappel, Desjardins soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Accord de Paris.

«Ce rapport me rend particulièrement fier de nos réalisations et de notre engagement à travailler toujours dans l'intérêt de nos membres et clients, a indiqué Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.