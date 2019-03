LAHAISE, Jean



À Rosemère, le 20 mars 2019, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Jean Lahaise.Il laisse dans le deuil ses fils Yves, Charles et Luc, son frère René et sa soeur Marie-Jeanne (Marcel), ses petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une rencontre commémorative aura lieu de 13h à 16h le dimanche 31 mars à l'établissement La Protestante au 24 rue St-Charles à Ste-Thérèse.