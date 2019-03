DEMAY née HICKEY, Jeannine



À Châteauguay, le 25 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeannine Hickey, épouse de feu M. Charles-Émile Demay.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Claude Sauvageau), Gérard et Louise, (Guy Bourgon), ses petits-enfants: Karine Sauvageau, Simon Sauvageau (Corinne Dubuc), Sylvain Sauvageau (Nancy Éveillard), Philippe Bourgon et Bruno Bourgon, ses arrière-petits-enfants: Charles, Louis, Florence, Éliane, Isaac-Nolan, Féelissia.Elle laisse aussi dans le deuil, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 mars de 15h30 à 17h15 au salon duGIRARDOT & MÉNARD470 DUFFERINGRANBY QC J2G 9G2Tél.: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738Courriel: complexe@girardot-menard.comLa célébration en mémoire à sa vie sera célébrée ce même samedi 30 mars à 17h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation au cimetière Mgr Pelletier, rue Dufferin, aura lieu à une date ultérieure.