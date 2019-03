Elle accueille les marins du monde entier depuis 20 ans

TROIS-RIVIÈRES | Une femme de 88 ans accueille les marins de partout dans le monde au port de Trois-Rivières depuis 20 ans.

Claire Banville ignorait ce qu’était le Foyer des marins quand elle a répondu à une annonce de recherche de bénévoles, parue à son église, en mars 1999.

« Je pensais que c’était une résidence pour personnes âgées, et que c’était peut-être pour leur faire la lecture », raconte celle qui y œuvre toujours aujourd’hui.

Le Foyer des marins est plutôt un local du port de Trois-Rivières aménagé pour orienter et soutenir les marins de partout dans le monde qui sont de passage. Le prêtre a tout de même convaincu Mme Banville de donner de son temps.

Plus de 20 ans plus tard, elle y est encore, un soir par semaine, à recevoir les marins avec le sourire.

« Mon mari est décédé depuis longtemps. Ça me fait passer une belle veillée », dit-elle.

Le Foyer des marins de Trois-Rivières tient une friperie qui offre, entre autres, des manteaux d’hiver et des bottes pour quelques dollars, en plus d’une connexion internet gratuite, du café et des friandises.

Les marins peuvent aussi s’y détendre sur des divans, regarder la télévision et jouer au billard.

Il y a un téléphone et des ordinateurs à leur disposition, en plus de la vente de cartes SIM sur place.

Ce type d’endroit est disponible dans la majorité des villes portuaires du monde, dont Montréal et Québec.

Le taxi pour les courses

Pendant qu’elle conduisait toujours, Claire Banville se rendait avec des marins au Walmart lorsqu’ils devaient faire des courses.

« Ils me demandaient tout le temps l’âge que j’avais. Ils n’étaient pas habitués à voir une femme avec les cheveux gris conduire une fourgonnette », dit-elle.

Pas moins de 250 bateaux passent chaque année au port de Trois-Rivières selon le directeur général de l’organisme, Paul Racette. Les marins y livrent entre autres du cacao, des pièces de métal et du sel de déglaçage. Beaucoup de Philippins, de Russes et d’Indiens y passent.

Le plus important pour eux, en 2019, est de communiquer avec leur famille via internet, selon le marin russe Grygoriy Grabar, qui a un fils de 14 ans et une fillette de 10 mois à la maison.

Le marin russe était parti de chez lui depuis quatre mois lorsqu’il est passé à Trois-Rivières, en décembre dernier.

« C’est toujours une tragédie quand tu pars. Ma mère pleure encore chaque fois, et ma femme ne peut pas s’habituer », a-t-il dit.

Vêtements chauds

Les vêtements chauds aussi sont importants pour les marins mal équipés face au froid.

« Encore en janvier 2018, j’ai des marins qui sont arrivés ici avec des pantoufles dans les pieds. Ils avaient juste ça à se mettre dans les pieds pour sortir, parce que leurs bottes de travail étaient pleines d’huile et de graisse », raconte Paul Racette.