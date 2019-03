Esprit d’équipe

Les neuf femmes sont vite devenues des complices de tous les instants et elles prévoient même être toutes présentes à l’accouchement de chacune de leurs consœurs. Restera-t-il assez de monde à l’hôpital pour les accueillir le moment venu ? La direction de l’établissement a fait savoir qu’elle a un plan. Si on observe et qu’on recule de neuf mois, ces chéris tant attendus ont été conçus en août, septembre, octobre et novembre derniers.