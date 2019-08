Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Financier au cacao, concoctée par SB Cuisine.

À cuisiner aussi: Burger de poisson cajun

FINANCIER AU CACAO

Rendement: 10 à 12 – Préparation: 15 minutes - Cuisson: 15 minutes

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) farine

60 ml (4 c. à table) poudre de cacao (Caco Barry)

190 ml (3/4 de tasse) sucre

190 ml (3/4 de tasse) poudre d’amandes

1 pincée de sel

6 œufs, les blancs

125 ml (1/2 tasse) beurre non salé, fondu

125 ml (1/2 tasse) chocolat noir en pépites concassées

15 ml (1 c. à table) rhum brun

Préparation

ÉTAPE 1

À l’aide d’un batteur à main, mélangez la farine, la poudre de cacao, le sucre, la poudre d’amande et le sel, puis incorporez les blancs d’œufs.

ÉTAPE 2

Incorporez le beurre fondu, le chocolat et le rhum. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène.

ÉTAPE 3

Couvrez d’un film plastique alimentaire et laissez reposer 2 heures au réfrigérateur.

ÉTAPE 4

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 5

Dans de petits moules en silicone ou des moules standards, beurrés, versez la préparation et laissez cuire au four environ 15 minutes. La cuisson peut varier selon le four et le type de moules utilisés.

ÉTAPE 6

Démoulez une fois les financiers légèrement refroidis.